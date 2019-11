Após empatar fora de casa com o Athletico-PR o Cruzeiro foca suas atenções no clássico com o Atlético, marcado para este domingo, às 16h, no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo quase 30 mil cruzeirenses já garantiram presença.

Segundo o Hoje em Dia apurou, 29.112 ingressos foram vendidos até a tarde desta quinta-feira. A venda teve início na última segunda, levando-se em conta as prioridades do programa Sócio 5 Estrelas.

A arrecadação até o momento atingia os R$ 792 mil, restando aproximadamente 22 mil bilhetes para serem comercializados.

Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem o tíquete médio do clássico atinge R$ 27,21.

Entre os ingressos já vendidos e os que ainda restam a quantidade de bilhetes direcionados exclusivamente ao Cruzeiro chega aos 50.820.

Venda de ingresso para os cruzeirenses

Sócio venda: 10.636

Sócio Check-in: 4.223

Bilheteria: 11.127

Cortesias: 1.069

Venda online: 1564

Gratuidade sem id: 493



Arrecadação

Sócio: R$ 300.495,00

Bilheteria: R$ 414.250,00

Venda online: R$ 70.310,00

Tx. Com: 7.031,00