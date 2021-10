Dois dos mais tradicionais clubes do futebol brasileiro, Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30, no Independência, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, na última sexta, fora de casa, a Raposa terá uma baixa na defesa. Titular do time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o zagueiro Ramon recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Coxa e vai cumprir suspensão automática.

O principal candidato a formar a dupla de zaga com Eduardo Brock é Léo Santos. O experiente Rhodolfo é a outra alternativa mais provável para o setor.

Outra ausência será a do volante Ariel Cabral, também pelo acúmulo de cartões. Nesse caso, o desfalque deverá ser menos sentido, já que o argentino vem ficando como opção no banco de reservas nas últimas partidas.

A principal dúvida de Vanderlei Luxemburgo está no ataque. Substituído ainda no primeiro tempo no confronto na capital paranaense, com dores no tornozelo direito, tem a presença incerta no duelo desta terça. Caso seja vetado, Felipe Augusto deve ganhar nova chance entre os titulares.

Baixa confirmada é do atacante Marcelo Moreno, ainda à serviço da seleção boliviana nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Ainda no departamento médico estão o lateral-direito Norberto, o volante Flávio, ambos com lesões musculares, e o meia Marcinho, com dores no pé direito.

Botafogo

Animado com a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, na última rodada, em confronto direto pelas primeiras colocações da Série B, o Botafogo deve ter uma mudança no gol para encarar o Cruzeiro.

Liberado da última partida para acompanhar o nascimento da filha, Diego Loureiro volta a ficar à disposição, e deve retomar o lugar ocupado por Douglas Borges diante do time alagoano.

Sem desfalques por suspensão e novas ausências por lesão, o técnico Enderson Moreira poderá repetir o time que iniciou jogando contra o CRB.

Ainda entregues ao departamento médico estão o goleiro Gatito Fernández, o lateral-direiro Rafael, o volante Kayque e o meia Romildo.

Com 51 pontos, o Botafogo ocupa atualmente a vice-liderança da Série B.

O Cruzeiro, por sua vez, é o 12º colocado, com 38 pontos.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Léo Santos (Rhodolfo), Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Bruno José (Felipe Augusto), Thiago e Vitor Leque

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOTAFOGO

Diego Loureiro (Douglas Borges); Jonathan, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Luís Oyama, Chay e Marco Antônio; Warley e Rafael Navarro

Técnico: Enderson Moreira

DATA: 12 de outubro de 2021 (sexta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO:30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dênis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA). Trio de Alagoas

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA), de São Paulo

TRANSMISSÃO: Globo, Sportv e Premiere

Leia mais

Botafogo tem ataque mais positivo e melhor campanha do returno da Série B, mas é visitante discretoBotafogo tem ataque mais positivo e melhor campanha do returno da Série B, mas é visitante discreto

Primeira vitória sobre times do G-4 embala Cruzeiro para encarar segundo e terceiro colocados