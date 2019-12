O plantão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e determinou que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, neste domingo (8), às 16h, no Mineirão, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, seja disputado com torcida única.

A decisão proíbe que o Cruzeiro venda ingressos para a torcida visitante, sob pena de multa de R$ 10 mil por bilhete. Além disso, determina que seja expedido ofício à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para que este órgão monitore o eventual deslocamento de palmeirenses com destino à capital mineira.

Gigante da Pampulha receberá apenas cruzeirenses no jogo contra o Palmeiras, neste domingo Gigante da Pampulha receberá apenas cruzeirenses no jogo contra o Palmeiras, neste domingo

Por fim, a Justiça obriga as polícias Militar e Civil a adotarem outras medidas que se fizerem necessárias para garantir o cumprimento da decisão.

Segundo o Ministério Público, a medida se fez necessária por questão segurança.

Nessa sexta-feira (6), Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu pedido do Cruzeiro para que o confronto tivesse torcida única, por causa da possibilidade de confronto entre as duas torcidas.