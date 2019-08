Antes de decidir sua vida nas semifinais da Copa do Brasil o Cruzeiro tem um importante compromisso contra o Vasco, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 19h, no Mineirão, a Raposa recebe o Cruzmaltino e precisa da vitória para se distanciar da zona perigosa da competição.

A partida marcará um novo reencontro do time estrelado com o técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje comandante do Vasco e responsável por dirigir a equipe estrelada no mágico ano de 2003, quando o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, alcançando a inédita Tríplice Coroa.

Acompanhe o "servição" para esse Cruzeiro x Vasco com todas as informações do jogo.

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Data e horário: 01/09/2019 (Domingo), às 19h

Previsão de Público (segundo ata da FMF): 30 mil torcedores

Abertura da Esplanada: 16h

Abertura do Estacionamento do Mineirão: 16h

Abertura dos Portões do estádio: 17h

Portões para a torcida do Cruzeiro: A, B, C, D, E e Hall Principal

Portão para a torcida do Vasco da Gama: Portão A, acesso pela rampa do Mineirinho

INGRESSOS

Vendidos pelo Mineirão (https://mineirao.futebolcard.com/)

Obs: os ingressos serão vendidos também na bilheteria Sul, do Mineirão, na sexta-feira (30), das 10h às 18h; no sábado (31), das 10h às 17h, e no domingo (1º), das 10h às 20h. Caso ainda haja ingressos destinados à gratuidade disponíveis, a bilheteria Sul ficará aberta até às 19h de sábado (31). São aceitos pagamentos em dinheiro e nos cartões de crédito e débito, com as bandeiras Visa e Mastercard.

Preço dos ingressos

Vermelho Inferior: R$ 30,00 (Inteira) / R$ 15,00 (Meia)

Mineirão Tribuna: R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

Camarote Brahma: R$ 150,00 (Inteira) / R$ 75,00 (Meia)

Vendidos pelo Cruzeiro

Bilheteria Sul do Mineirão:

Sexta-feira (30): 10h às 18h

Sábado (31): 10h às 17h

Domingo (1º): 10h às 20h

Bilheteria do Mineirinho – TORCIDA VISITANTE:

Domingo (1º): 10h às 19h45

Preços

INTEIRA / MEIA

Roxo – Superior – (portão A) R$80,00 / R$40,00 (visitante)

Roxo – Superior (portão B) R$80,00 / R$40,00

Amarelo – Superior (portão C) R$20,00 / R$10,00

Amarelo – Inferior (portão C) R$10,00 / R$5,00

Vermelho – Superior(portão D) R$30,00 / R$15,00

Vermelho – Inferior (portões D e E) R$10,00 / R$5,00

Vermelho – Inferior – (portões D e E) R$5,00 / R$2,50 (Cadeirante)

Laranja – Superior (portão F) FECHADO

Laranja – Inferior (portão F) FECHADO

LEI DA GRATUIDADE

De acordo com o Decreto Municipal nº 16.438/2016 que regulamenta a lei de gratuidade nº 10.942/2016, o Mineirão deve destinar, para menores de 12 anos, 1% da totalidade de ingressos disponibilizados para venda, tendo como base os critérios de segurança pública e de organização de cada evento.

A retirada da gratuidade destinada aos setores de venda exclusiva do Mineirão deve ser feita na sexta-feira (30), das 10h às 18h, e no sábado (31), de 10h às 19h, na Bilheteria Sul do Mineirão.

A retirada para ingressos dos setores comercializados pelo Cruzeiro deve ser feita também no sábado (31), no Ginásio do Barro Preto e na Bilheteria Sul do Mineirão, de 10h às 17h.

É obrigatório portar um ingresso válido para o mesmo setor de gratuidade.

De acordo com a referida lei, a retirada do ingresso será feita somente pelos pais ou responsável legal (tutor, curador e guardião, comprovados por documento judicial/legal) do menor, mediante apresentação de documento de identificação dos pais ou responsável legal e da certidão de nascimento ou documento de identidade do menor de 12 anos, comprovando a adequação etária do beneficiário. Os documentos devem ser originais ou cópias autenticadas.



(Com informações da assessoria de imprensa do Mineirão)