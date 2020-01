Muitas saídas, poucas chegadas e algumas indefinições. Este é o cenário que o técnico Adilson Batista encontra às vésperas da estreia do Campeonato Mineiro, contra o Boa Esporte, quarta-feira (22), às 21h30, no Mineirão.



A base da equipe titular para o primeiro jogo do ano deve ser mesmo espelhada no time que venceu, por 1 a 0, o Guarani de Divinópolis em jogo-treino disputado na Toca da Raposa 2, nesse sábado (18). Fábio; Edilson, Cacá, Leo e Rafael Santos; Adriano e Edu; Maurício, Rodriguinho e Welinton; Vinícius Popó podem ser os 11 iniciais para o duelo com o Boa.



Passadas praticamente três semanas desde a reapresentação, no dia 6, é possível traçar um esboço do elenco que deve iniciar a temporada cruzeirense. A maior carência está entre os volantes. Apenas o jovem Adriano participou de toda a pré-temporada.



Há, até o momento, oito saídas confirmadas: Fabrício Bruno (rescisão), Orejuela (Grêmio), Egídio (Fluminense), Dodô (não renovou), Henrique (Fluminense), Marquinhos Gabriel (Athletico-PR), Pedro Rocha (Flamengo) e Ezequiel (Botafogo).



O centroavante Sassá é nome praticamente certo no Coritiba. O volante Ederson, o meia Thiago Neves e o atacante David devem definir a continuidade ou não na Toca na Justiça. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes, o volante Ariel Cabral, os meias Rodriguinho e Robinho e o atacante Fred ainda não entraram em acordo salarial e seguem com situações indefinidas.



Por enquanto, as contratações perto de serem oficializadas são do lateral-esquerdo João Lucas, que jogou com a camisa do Ceará na última temporada, e do volante Machado, que pertence ao Grêmio, e chega na negociação envolvendo o empréstimo do lateral-direito Orejuela para o time gaúcho.

Confira as chegadas, saídas e indefinições na Toca:

Goleiros:

Fábio

Rafael

Vitor Eudes

Vinicius

Zagueiros:

Cacá

Léo

Edu

Arthur

*Manoel: em negociação

*Dedé: de saída

Laterais-direitos:

Weverton

Edilson

Laterais-esquerdos:

Rafael Santos

*Marcelo Hermes: de saída

João Lucas: chega do Ceará

Matheus Pereira: será observado no time principal



Volantes:

Adriano

Ariel: indefinido

Jadsom

*Ederson: indefinido/na Justiça pedindo rescisão

Guilherme Liberato: será observado no time principal

Machado: chega do Grêmio

Armadores:

Maurício

*Rodriguinho: indefinido

Marco Antônio: será observado no time principal

*Robinho: machucado até maio/junho

Atacantes:

Welinton

Popó

Judivan

Thiaguinho: será observado no time principal

Caio Rosa: sobe para o time principal

*Fred: indefinido

*Sassá: de saída

*David: indefinido/na Justiça pedindo rescisão