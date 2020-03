O Cruzeiro avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, mesmo sem fazer um bom jogo novamente. A vitória contra o Boa Esporte aconteceu nos pênaltis (5 a 4) depois de empate em 1 a 1 no tempo normal, nesta quarta-feira (4), no estádio Melão, em Varginha.



Para o técnico Adilson Batista, apesar do excesso de erros de passes da Raposa na partida, a atuação do time foi aprovada. “Agradecer e elogiar os meninos pela dedicação e entrega. Gostei do que fizeram, tivemos volume bom. Erramos alguns passes. Tivemos uma desatenção no início do segundo tempo, quando erramos alguns passes por dentro. Mas, no geral, fico satisfeito. Esses jogos vão dando corpo”, destacou o treinador.



Adilson Batista também explicou algumas mudanças na equipe, na escalação e durante o jogo. O técnico optou por dois centroavantes – Marcelo Moreno e Thiago –, mas terminou a partida sem nenhum homem de área, mesmo com o time precisando da vitória. Os jogadores foram substituídos por Jhonata Robert e Marco Antônio, respectivamente, no segundo tempo.

“Marcelo vem de uma pré-temporada em Dubai, é o segundo jogo dele. Nossa ideia era fazer 60, 70 minutos no primeiro jogo. E 70, 80 no segundo, e ele disse que não aguentava mais”, explicou.



Ainda segundo Adilson Batista, os erros que o Cruzeiro vem cometendo fazem parte da chamada “reconstrução” do clube com vários jovens jogadores em campo. “É tijolinho, faz parte da reconstrução. Os meninos vão ganhando cancha”, disse.



O próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil é o CRB-AL. Pelo Campeonato Mineiro, o time celeste enfrentará o Atlético, sábado (7), ás 19h, no Mineirão.