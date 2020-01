Os problemas no Cruzeiro parecem intermináveis. Além da falta de dinheiro para pagar dívidas e fazer contratações, o clube acumula problemas judiciais com jogadores.



O volante Ederson e o atacante David são mais dois atletas que colocaram o time celeste na Justiça pedindo rescisão de contrato por causa do atraso de salários, direitos de imagem, férias, 13º e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



A informação foi antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Hoje em Dia. Ederson e David, inclusive, não participaram das atividades na Toca da Raposa 2 nessa quinta-feira (9).

Além de Éderson e David, o Cruzeiro tenta se defender de processos do zagueiro Fabrício Bruno, de R$ 3,5 milhões, e do meia Thiago Neves, de R$ 16 milhões. Os atletas também pedem rescisão de contrato por causa de salários atrasados.



Indefinições



Ederson e David são agenciados por André Cury, que em dezembro do ano passado cobrou R$ 320 mil do Cruzeiro na Justiça por comissão envolvendo o equatoriano Caicedo.



O empresário também é agente do zagueiro Ramón, que treina na Toca da Raposa 2 sem saber o seu futuro. O defensor que estava no Vitória assinou um pré-contrato com o time celeste, em novembro do ano passado, na gestão presidida por Wagner Pires de Sá. Mas a atual diretoria ainda não chegou a um acordo salarial com o atleta de 24 anos.



Outro jogador agenciado por Cury é o zagueiro Léo, que também não chegou a um acordo de continuidade no time celeste. A expectativa é que haja uma reunião entre Cruzeiro e André Cury nesta sexta-feira (10) para definir a situação de Ederson, David, Ramón e Léo.