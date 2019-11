Para rechaçar qualquer possibilidade de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, o Cruzeiro precisa vencer o Santos, neste sábado (23), às 21h, na Vila Belmiro. Na 16ª posição com 36 pontos, a Raposa, se perder para o Peixe, poderá ser ultrapassada pelo Fluminense, 17º com 35, que enfrenta o CSA, segunda-feira (25), em Maceió.



Em caso de empate no litoral paulista, o time celeste, além de secar o Tricolor das Laranjeiras, terá que torcer por derrotas do Botafogo, que enfrentará o Corinthians, no Engenhão, neste domingo (24), e do Ceará contra o São Paulo, no mesmo dia, no Castelão.



A missão cruzeirense é difícil. O Santos tem a terceira melhor campanha como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro – atrás apenas de Flamengo e Palmeiras. A única derrota em casa do time comandado por Jorge Sampaoli aconteceu para o Grêmio, por 3 a 0, na 20ª rodada.



Mas o Cruzeiro pode se apegar ao retrospecto recente atuando como visitante contra o Peixe. São três vitórias por 1 a 0 nos últimos três jogos. O último triunfo aconteceu no dia 1º de agosto do ano passado, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Raniel marcou o gol celeste.



Também em 2018, mas no Pacaembu, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão, o volante Bruno Silva decretou a vitória cruzeirense. Em 2017, pela terceira rodada, Thiago Neves marcou o único gol da partida disputada na Vila Belmiro.



Escalação



O Cruzeiro deverá ter duas mudanças para encarar o Santos. Egídio será a novidade na lateral esquerda no lugar de Dodô, que nem viajou para o litoral paulista. O camisa 6 está fora da equipe titular há dois jogos por causa de uma pancada no quadril que recebeu no empate em 0 a 0 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada.



Marquinhos Gabriel poderá perder a vaga para Robinho no meio-campo. Dessa forma, o camisa 16 faria parte do quarteto ofensivo que também terá Thiago Neves, David e Sassá como titulares. A tendência é que Fred continue no banco de reservas.



FICHA DO JOGO



SANTOS

Everson; Pará (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli



CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Éderson; Robinho, Thiago Neves e David; Sassá. Técnico: Abel Braga



DATA: 23 de novembro de 2019

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos (SP)

MOTIVO: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado José Eduardo Calza e Lúcio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere