O gol de Ederson que determinou a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último sábado (19), na capital paulista, simboliza um novo momento dos pratas da casa. Com a falta de dinheiro em caixa, saída de vários atletas nos últimos meses e jogadores lesionados, os jovens vem ganhando oportunidades como há muito tempo não acontecia.

Foi a segunda vez neste Campeonato Brasileiro que um jogador da base teve papel importante em uma vitória cruzeirense. No dia 1º de setembro, contra o Vasco, no Mineirão, pela 17ª rodada, o meia Maurício saiu do banco e garantiu o triunfo no jogo que terminou 1 a 0.

Ederson garantiu a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians

Ao todo, 13 jogadores revelados pela Raposa entraram em campo neste Brasileiro. O prata da casa com mais participações é o zagueiro Fabrício Bruno, com 13 jogos. O volante Ederson, com 11 participações, é o segundo jogador revelado pelo clube que mais entrou em campo pelo time celeste na competição.

Os jovens Edu, zagueiro, e Adriano, volante, são relacionados com frequência e, em breve, podem receber oportunidades.



A base do Cruzeiro no Brasileiro

Rafael – 4 jogos

Weverton – 4 jogos

Murilo (deixou o clube) – 1 jogo

Fabrício Bruno – 13 jogos

Cacá – 9 jogos

Rafael Santos – 2 jogos

Lucas Silva (deixou o clube) – 6 jogos

Ederson – 11 jogos

Jadson Silva – 1 jogo

Maurício – 7 jogos

Weliton – 1 jogo

Popó – 2 jogos

Raniel (deixou o clube) – 2 jogos