Mesmo mantendo o costumeiro tom sereno, o treinador do Cruzeiro, Abel Braga, se mostrou irritado com a atuação da arbitragem nos últimos jogos do Cruzeiro. Neste domingo (13), a Raposa empatou coma Chapecoense em 1 a 1, na Arena Condá, em Chapecó. O gol de empate da Chape saiu no último lance do jogo após uma cobrança de falta, e foi validado pelo árbitro de vídeo, em lance duvidoso.

Apesar de evitar imputar à arbitragem a culpa pelo mau resultado, Abelão listou uma sequência de jogos em que, na opinião dele, a abritragem tem atuado de forma prejudicial ao time celeste. Segundo o treinador, a cúpula celeste possui uma imagem superior que mostra que o jogador que chutou a bola no meio do lance (Arthur), estava em posição irregular.

"Tivemos problemas no jogo do Goiás, com um gol anulado. Tivemos o problema no jogo contra o Fluminense, o gol foi anulado. E o cara que finaliza (Arthur, no lance do gol da Chapecoense), não o cara que fez o gol (Camilo), ele estava impedido. Da mesma maneira que eles (árbitro de vídeo) têm lá, nós temos aqui. E a imagem de cima mostra que ele estava impedido. Eu não sei porque está acontecendo isso", afirmou.

Apesar da declaração, a comissão técnica do Cruzeiro não mostrou nenhuma imagem que comprovasse as alegações. Contudo, o técnico celeste não se limitou a criticar a arbitragem. Ele admitiu que o time não foi eficiente em definir lances importantes, e por isso foi punido.

Foi uma atuação segura, mas foram muitas chances perdidas, e isso custou caro

"Num jogo desses, no momento das duas equipes, era fundamental você fazer o gol na frente. E fazendo o gol na frente estava muito óbvio que a Chape ia se atirar e começar os contra-ataques. Não tivemos a tranquilidade e a seriedade para matar o jogo, porque várias vezes nós estávamos pertos do segundo gol. E se você ver, a única defesa do meu goleiro é no lance do gol", opinou.

Na próxima quarta-feira (16), às 21h, no Mineirão, o Cruzeiro tenta se recuperar no Brasileirão recebendo o São Paulo. Mesmo se vencer, o time celeste não sobe posições no campeonato.

