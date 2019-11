"É muito estranho", "eu só quero isenção", "está exagerado". Estas foram algumas frases ditas pelo técnico Abel Braga, que ficou indignado com a arbitragem comandada pelo paraíbadno Wagner Reway, da Paraíba, no empate em 1 a 1 com o Bahia, no Mineirão. O treinador reclamou de um pênalti não marcado em cima de David, no início do segundo tempo. No lance, VAR não foi acionado.

Aos 17 minutos, o árbitro de vídeo teve participação no pênalti para o Bahia, em que Orejuela colocou a mão dentro da área. O uso da tecnologia em apenas um dos lances gerou indignação do treinador.



Além da infração não marcada, Abel listou outros jogos em que o VAR foi acionado contra a Raposa, como na derrota para o Goiás por 1 a 0, no Serra Dourada, e no empate em 0 a 0 com o Fluminense, no Mineirão. O treinador pediu para a diretoria do clube reclamar junto à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alguma medida.



“Tudo bem, ninguém fala nada. O clube (a diretoria) precisa falar. É pesado, é grande. Contra o Goiás, anula o gol. Contra a Chape, o cara que finaliza está impedido. Contra o Fluminense, teve o gol, o VAR chamou ele. Agora, 1 minuto de jogo, teve pênalti pra nós. Cadê a (p*) do VAR, no pênalti do David. Vai dizer que foi impedimento? Falar que ali estava impedido foi vergonhoso. Ali é 1 minuto do segundo tempo”, esbravejou Abel.



O treinador ainda deixou subentendido que há alguma “armação” para prejudicar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. “Eu estou engolindo há muito tempo. Eu só quero isenção. Peso igual para os dois lados. Parece que há alguma coisa. Eu sou comandante da equipe. No clube, eles (diretores) respondam ou não. Agora, que está exagerado, está”, destacou.

"Eu fiz o meu protesto, o que eu não sou de fazer. Mas está ficando exagerado. Toda vez que tem pronunciamento é contra nós. Vai parar onde?", reclamou Abel.

O Cruzeiro voltará a campo na quarta-feira (6), quando enfrentará o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.