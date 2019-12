O técnico Adilson Batista planeja o Cruzeiro sem saber realmente com quais atletas poderá contar em 2020. Diante de um cenário turbulento, com crises política e econômica, o treinador fica de mãos atadas no seu projeto para uma temporada que terá o clube pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro.



“Aguardando definições”. Assim o treinador resume o momento. Com vários jogadores que podem deixar o elenco, a tentativa de planejamento é constante ao lado do diretor de futebol, Marcelo Djian.

Algumas saídas são praticamente certas. O atacante Pedro Rocha, uma das maiores decepções em 2019, tem o contrato se encerrando e deve fechar com o Flamengo. O volante Jadson, outro que não foi bem, será emprestado ao Bahia. O atacante Ezequiel tem o vínculo de empréstimo com o Botafogo se encerrando no fim do mês. Já o camaronês Joel está a caminho do Marítimo, de Portugal.



Para enxugar a folha salarial, o clube também tenta emprestar atletas com altos salários – casos de Egídio, Edilson, Thiago Neves e Fred. Jovens jogadores, como Cacá, Fabrício Bruno e Ederson, despertam interesse do futebol europeu e também não são garantidos em 2020.



Outro que também pode deixar o clube é o lateral-direito Orejuela com vínculo se encerrando no fim do mês. Para ficar com o jogador, o Cruzeiro tem até o dia 31 de dezembro para pagar 1,5 milhão de euros (R$ 6,78 milhões) ao Ajax, da Holanda, e exercer o direito de compra. Com a grave crise financeira, a continuidade do colombiano não é garantida.



É com um cenário de abreviações que Adilson Batista pensa no Cruzeiro para o ano que vem. A tendência é de um time modesto, com muitos jovens em campo.

Confira os contratos dos jogadores e possibilidades de continuidade ou não para 2020:

Goleiros

Fábio - dezembro de 2020

*Rafael - dezembro de 2021 (interesse do Grêmio. Cruzeiro pode emprestá-lo)

Vitor Eudes - dezembro de 2022

Vinícius – dezembro de 2023

Laterais-direitos

*Orejuela - dezembro de 2019 (contrato se encerra. Compra incerta. Pode ir para o Flamengo)

*Edilson - dezembro de 2020 (pode ser emprestado)

Weverton - março de 2023

Laterais-esquerdos

*Egídio - dezembro de 2020 (pode ser emprestado)

*Dodô - dezembro de 2019 (renovação/compra encaminhada, mas pode ser emprestado)

Rafael Santos - dezembro de 2023

Zagueiros

Dedé - dezembro de 2021 (pode ser emprestado ou vendido)

Leo - dezembro de 2022

Fabrício Bruno - dezembro de 2021 (desperta interesse do futebol europeu)

Cacá - dezembro de 2020 (desperta interesse do futebol europeu)

Edu - julho de 2023

Meio-campistas:

Henrique - dezembro de 2020

*Éderson - agosto de 2023 (desperta interesse europeu)

Ariel Cabral - dezembro de 2020

*Jadson - dezembro de 2021 (será emprestado ao Bahia)

Adriano - dezembro de 2022

*Thiago Neves - dezembro de 2020 (pode ser emprestado)

*Robinho - dezembro de 2021 (lesionado até junho)

Marquinhos Gabriel - dezembro de 2021

Maurício - dezembro de 2023

Rodriguinho - dezembro de 2021



Atacantes

*Fred - dezembro de 2020 (pode ser emprestado)

*Pedro Rocha - dezembro de 2019 (fim de contrato. Pode ir para o Flamengo)

David - dezembro de 2022

*Ezequiel - dezembro de 2019 (fim de contrato)

*Sassá - dezembro de 2021 (pode ser emprestado ou vendido)

*Joel - junho de 2020 (deve ser emprestado ao Marítimo, de Portugal)Welinton - dezembro de 2023

Vinícius Popó - julho de 2024