Alexandre Mattos terá 60 dias para ajudar a colocar o Cruzeiro nos trilhos. O executivo fechou contrato com Reading FC, da segunda divisão da Inglaterra, mas, enquanto espera a regularização para trabalhar na Europa, ajudará a Raposa de forma voluntária nesse momento de transição e de reconstrução.



O acordo foi feito na noite desse domingo (5), após reunião com Pedro Lourenço, gestor do departamento de futebol do Cruzeiro, e Saulo Fróes, presidente do conselho gestor.

Mattos terá muito trabalho já no primeiro dia, marcado pela reapresentação do elenco na Toca da Raposa 2 após as férias. Com o teto salarial estabelecido pelo Núcleo Dirigente Transitório em R$ 150 mil, o executivo será peça importante nas conversas “olho no olho” com os jogadores e agentes dos atletas para definir saídas e continuidades no clube.



Quase 70% do atual elenco ganha remuneração superior ao corte salarial apresentado e, por isso, será necessário um processo de renegociação cercado de “jogo de cintura” e embasamento judicial.



Com boa relação com os principais clubes do Brasil, Mattos terá a missão de remontar o Cruzeiro, emprestando ou vendendo atletas para outros times para aliviar a folha de pagamento, além de tentar trazer atletas sem custos ou com baixo valor orçamentário para a Raposa.



Esta é a segunda passagem do dirigente pelo Cruzeiro. Entre 2012 e 2015, Mattos participou do processo de construção do time bicampeão Brasileiro (2013 e 2014) e campeão Estadual (2014).



Novo Diretor



O Cruzeiro ainda procura um novo diretor de futebol. A ideia é que o profissional a ser contratado esteja no clube nos próximos dias acompanhando o trabalho de Alexandre Mattos para que, na sequência, siga o processo de transição naturalmente.