As mudanças no Cruzeiro oriundas da pressão dos torcedores e por causa das denúncias envolvendo a diretoria do clube atingiram mais um braço do ex-vice-presidente de futebol Itair Machado.

Amarildo Ribeiro, parceiro de longa data de Itair e que ocupava o cargo de diretor das categorias de base da Raposa, foi demitido na tarde desta sexta-feira (13).

A informação foi apurada pelo jornal Hoje em Dia, que teve acesso ao texto que Amarildo disparou pelo WhatsApp em sua despedida da Toquinha.

Na mensagem, Amarildo informava ao todos que seu desligamento do clube foi comunicado por Quintiliano Lemos, diretor-geral executivo das categorias de base do clube