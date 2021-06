O atacante do Cruzeiro e da seleção boliviana, Marcelo Moreno, utilizou as redes sociais para protestar contra a Conmebol e a realização da Copa América no Brasil em meio à pandemia da Covid-19. Após atualização do Ministério da Saúde de mais de 50 casos da doença entre pessoas que participam do evento, Moreno fez um desabafo em seu perfil no Instagram.

“Obrigada a vocês da Conmbeol por isso. A culpa é toda de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? Vocês só se importam com o dinheiro. A vida do jogador não vale nada”?, questionou Moreno, em espanhol.

Marcelo Moreno ficou fora da estreia da Bolívia na Copa América, nessa segunda-feira, na derrota por 3 a 1 para o Paraguai. A seleção boliviana é uma das que sofre com casos de Covid na delegação, mas não confirmou os nomes dos possíveis contaminados. Marcelo Moreno está entre os supostos casos de contaminação juntamente com outros três membros.