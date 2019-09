O atacante camaronês Joel, que precisou interromper provisoriamente sua carreira por suspeita de problemas cardíacos, voltou a trabalhar com bola pela primeira vez desde o seu afastamento do futebol, em junho deste ano.

Joel, que passou por bateria de exames nos últimos meses para detectar possíveis anomalias na artéria coronária, problema que o tirou da Copa Africana de Nações, participou da atividade na Toca da Raposa II junto com parte do elenco cruzeirense.

Quando Joel foi cortado da seleção de seu país, o médico da delegação de Camarões explicou que o jogador poderia sofrer morte súbita em campo.

O Cruzeiro prometeu para os próximos dias uma entrevista coletiva com o departamento médico do clube e o atacante Joel para explicar a atual situação do jogador.

Antes de suspender suas atividades no futebol, Joel defendia as cores do Marítimo, de Portugal.

O “Cruel”, como é chamado, foi contratado pelo Cruzeiro no fim de 2014, após se destacar no Coritiba com se oito gols em 20 partidas.

O clube estrelado pagou à época R$2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Pelo Cruzeiro Joel não teve boa performance e deixou o clube após marcar apenas três gols em 24 partidas.