O Cruzeiro oficializou, na manhã desta terça-feira (29), a contratação do zagueiro Léo Santos, de 27 anos. O atleta estava disputando a Série C pelo Ituano e chega por empréstimo até o fim da temporada de 2021.

Léo Santos é o sétimo nome a compor a zaga do Cruzeiro, que conta ainda com Ramon, Eduardo Brock, Rhodolfo, Joseph, Paulo e Weverton.

Com Ramon suspenso para a partida desta quarta-feira (30), contra o Guarani, às 19h, no Mineirão, o zagueiro poderá fazer sua estreia na zaga celeste, uma vez que o nome do atleta já havia sido registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.