O elenco do Cruzeiro voltou aos trabalhos na Toca da Raposa II após a vitória em cima da Juazeirense, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O objetivo agora é outro: emplacar o primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do CRB, domingo (6), às 18h15, no Mineirão. Os jogadores que foram titulares contra a equipe baiana fizeram apenas um regenerativo na manhã desta sexta-feira (4).

O técnico Felipe Conceição tem dois problemas para montar a equipe para receber os alagoanos. O goleiro Fábio e o volante Adriano, expulsos contra o Confiança, vão cumprir suspensão automática. Assim, Lucas França e Matheus Neris deverão ser os escolhidos para a função.

O volante, inclusive, foi titular contra a Juazeirense nessa quarta-feira. O jogador, que começou a temporada como titular sob o comando de Felipe Conceição, se lesionou na segunda rodada do Mineiro e, após se recuperar, teve poucas oportunidades como titular no time celeste.

Outra situação é sobre Rafael Sobis, que atuou mais recuado no meio-campo contra a Juazeirense. Resta saber se Conceição repetirá a formação ofensiva com Sobis, Airton, Bruno José e Bissoli ou se avançará novamente o camisa 10 celeste.

O Cruzeiro encerra a preparação neste sábado (5), pela manhã, na Toca da Raposa II.