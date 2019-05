Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram nesta terça-feira (28) na Toca da Raposa. Além do momento ruim dentro de campo, a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais sobre possíveis práticas criminosas realizadas no clube também foi assunto na entrevista coletiva do volante Lucas Romero.



O argentino se esquivou quando foi perguntado sobre as denúncias feitas ao Cruzeiro durante a reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (26).



“A gente está preocupado com o que a gente faz dentro de campo. Depois, as outras coisas, a diretoria também falou. Eles vão tentar resolver. Mas o que nós temos que resolver é tentar sair o mais rápido possível da situação que o time está”, destacou Romero.



Além dos bastidores agitados, dentro de campo a equipe também tem sido alvo de críticas. Com apenas seis pontos, o Cruzeiro ocupa a modesta 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Raposa tem a pior defesa da competição – são 13 gols sofridos.

Para sair da situação desconfortável em campo, Mano Menezes tem novamente uma semana inteira para corrigir os erros durante os treinamentos. “O grupo está fechado, está sabendo que está em uma situação ruim, que não está bem. O que a gente tem que melhorar é a parte tática, a parte técnica dentro do campo”, explicou Romero.

O próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro será contra o São Paulo, no domingo (02), no Pacaembu.

Romero na lateral

Assim como no ano passado, Lucas Romero terá uma sequência na lateral direita do Cruzeiro. Isso porque Edílson sofreu um estiramento muscular na panturrilha direita e será desfalque na equipe.

O outro jogador da posição, o colombiano Luis Orejuela, passou por cirurgia no joelho esquerdo no último dia 22.