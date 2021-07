Ao entrar no estádio Bento Freitas, neste sábado (3), às 19h, para o duelo com o Brasil de Pelotas, o atacante Bruno José reencontrará aquela que foi a sua casa na temporada passada. Pelo Xavante, o jogador foi um dos destaques da Série B, fato que chamou a atenção do Cruzeiro para que ele viesse para Belo Horizonte logo no início da temporada de 2021, com um contrato de quatro anos.

Pelo clube gaúcho, foram seis gols e duas assistências em 22 jogos. Um dos gols, inclusive, foi em cima do próprio Cruzeiro, quando as equipes se enfrentaram no returno, no Mineirão. O Cruzeiro aplicou uma goleada de 4 a 1 no Brasil de Pelotas e coube a Bruno José marcar o gol de honra do Xavante. Na ocasião, ele marcou quando o Cruzeiro vencia a partida por 2 a 0. O que poderia ser uma reação acabou não acontecendo, já que Rafael Sóbis anotou os outros dois gols.

Querido por boa parte da torcida Xavante, o atacante deixou boas lembranças no clube gaúcho. Um dos gols foi eternezado pelo fotógrafo Victor Lannes, que presenteou o jogador com a imagem em um quadro.

No Cruzeiro, Bruno José não iniciou o ano como titular, mas ganhou a posição no decorrer dos jogos. Pela Raposa, o primeiro gol só veio no mês passado, na partida contra a Juazeirense, pela Copa do Brasil. Ao todo, são dois gols anotados com a camisa celeste.