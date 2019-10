O Cruzeiro encara o Internacional neste sábado (5), às 21h, no Mineirão, com três alterações em relação à derrota para o Goiás por 1 a 0, na última segunda-feira (30), no Serra Dourada. O duelo contra o Colorado marca a estreia de Abel Braga como técnico do time celeste em Belo Horizonte.

Na zaga, Cacá entra no lugar de Dedé, vetado com dores no joelho. O subsituto de Henrique, suspenso, é Jadson, que volta a ganhar oportunidades no time celeste. O jogador já trabalhou com Abel no Fluminense. Fred, ausente contra o Goiás porque estava suspenso, volta ao comando de ataque no lugar de Sassá.

Uma derrota para o Inter pode complicar ainda mais o Cruzeiro no Brasileirão. A Raposa está na 17ª colocação, com 19 pontos e, mesmo se vencer o Colorado, não conseguirá sair da zona de rebaixamento nesta rodada. O Inter está em sétimo lugar com 37 pontos.

Confira a escalação:

Internacional

Depois de cumprir suspensão contra o Palmeiras, o peruano Paolo Guerrero é a atração do Colorado para encarar o Cruzeiro. O técnico Odair Hellmann escalou o Inter com quatro volantes: Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato e Patrick.