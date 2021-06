Dois grandes e tradicionais clubes do futebol brasileiro que vivem um momento turbulento em suas histórias centenárias. Assim, Cruzeiro e Vasco se encontrarão, pela primeira vez na Série B, na próxima quinta-feira (24), às 21h30, no Mineirão. Cotados como favoritos ao acesso à Série A na temporada, ambas as equipes ainda não engrenaram como o esperado na competição, e o clima de pressão é constante nos bastidores. Enquanto o Vasco ocupa apenas a 9ª colocação na tabela, o Cruzeiro é o 18ª colocado, dentro do Z-4. No entanto, a tabela de classificação está longe de ser o único ponto turbulento em comum das duas equipes.

Insatisfação do torcedor

Na última semana, após a derrota para o Avaí, na quarta rodada da Série B, torcedores do Vasco fizeram um protesto violento na saída dos jogadores do estádio São Januário. Na ocasião, o carro de Bruno Gomes foi danificado com pedradas. Contra o CRB, na rodada passada, um drone com uma faixa em tom ameaçador sobrevoou o estádio da equipe carioca: “O Vasco vale mais que suas vidas, joguem por elas”, dizia o recado.

O Cruzeiro não fica para trás quando o assunto é insatisfação que vem da torcida. A partida contra o CRB, pela segunda rodada, também foi marcada por protestos durante o dia na porta da Toca da Raposa II. Na ocasião, as reivindicações principais passavam pela chegada de Rodrigo Pastana para o cargo de diretor de futebol - o que acabou se concretizando apesar da rejeição ao nome - e os principais alvos foram o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o então diretor técnico do clube, Deivid, que posteriormente deixou o cargo.

Comando técnico ameaçado

Com resultados insatisfatórios, é difícil ver o comando técnico das duas equipes ter tranquilidade para trabalhar. No Cruzeiro, Felipe Conceição não resistiu à eliminação na terceira fase da Copa do Brasil e às duas derrotas iniciais na Série B. Mozart Santos foi a aposta para a sequência da competição e, até aqui, conseguiu um empate, uma vitória e uma derrota em três jogos.

O trabalho de Marcelo Cabo na equipe vascaína é mais longo, já que assumiu o time no início da temporada. Ainda vivo na Copa do Brasil, Cabo, no entanto, chegou a balançar no cargo, nos últimos dias, segundo a imprensa carioca. Após conquistar a vitória diante do CRB, o treinador fez um discurso emocionado nos vestiários após a partida, no qual agradeceu aos atletas, ao diretor Alexandre Pássaro e definiu a derrota para o Avaí como “um dos dias mais difíceis da sua carreira”.

Dívida milionária

A crise financeira é outro aspecto que aproxima as duas equipes. Em um balanço divulgado no último mês de abril, o Vasco contabilizou uma dívida superior a R$ 800 milhões. O Cruzeiro está perto dos R$ 900 milhões e correndo sérios riscos de sofrer novas punições da Fifa e ter o impeditivo de registrar novos atletas. No caso da Raposa, a situação também é ruim com o grupo de jogadores e funcionários, devido aos recorrentes atrasos de salários – problema que também tem acompanhado a equipe vascaína durante a temporada.