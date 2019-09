Chances desperdiçadas, nervosismo pelo momento do clube e a saída de Pedro Rocha, ainda no primeiro tempo, foram fatores mencionados por Rogério Ceni para explicar o quinto jogo seguido do Cruzeiro sem vitória.

No empate sem gols contra o Ceará, o time celeste perdeu oportunidades claras no primeiro tempo, mas foi pressionado na etapa final e, graças a mais uma grande atuação de Fábio, não foi vazada. Ainda de acordo com o comandante, a presença de Fred, que entrou no lugar de Pedro Rocha, tirou a velocidade do ataque cruzeirense.

“O resultado pelo que nós apresentamos, especialmente quando tivemos três jogos velozes na frente, tivemos as melhores chances e poderíamos ter feito o gol. Depois quando colocamos o Fred, passamos a ter um jogador mais de área, acho que aí mudou a característica do jogo, e o Ceará conseguiu ter mais chance de gol”, explicou Ceni.

Para o treinador, o momento vivido pelo clube, de pressão e briga incessante para sair da zona de rebaixamento, tem pesado na hora das finalizações.

“As duas equipes tiveram boas oportunidades, mas quando você está em primeiro é mais fácil fazer o gol, as coisas fluem mais naturalmente, e quando você está na zona de rebaixamento, as situações mais simples ficam mais difíceis, é natural isso para qualquer jogador", destacou.

"Você tem nove chances de gol, mas pela intranquilidade, você tem dificuldades de marcar. Mas eles estão bem treinados. Tivemos três treinos de finalização na última semana, eu mesmo cruzo 250, 300 bolas para eles. Mas, no treino, não se tem a pressão do jogo. Tenho certeza que a bola vai voltar entrar. Vamos buscar o que for necessário para tirar o Cruzeiro dessa situação", completou Ceni.

Com o empate sem gols, o Cruzeiro dorme fora da zona de rebaixamento, mas depende de tropeços de CSA, Fluminense e Avaí, que jogam nesta quinta-feira, para não voltar para o setor da degola.

O próximo adversário da Raposa será o Goiás, segunda-feira (30), no estádio Serra Dourada.