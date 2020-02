O retorno de Marcelo Moreno ao Cruzeiro virou um evento com diversas ações promovidas pelo clube. E os torcedores comuns, que não seguraram a curiosidade e vontade de ver o ídolo só no período da tarde, foram para a porta da área dos hangares do aeroporto da Pampulha para tentar um registro com o “Flecheiro”.

Dezenas de pessoas tiraram um tempinho na tarde desta terça-feira (18) para recepcionar o atacante boliviano, esperança de gols do time na temporada. “Vai meter gol demais, fazer muitos e resolver o problema do ataque do Cruzeiro. Vou acompanhar o Marcelo Moreno do aeroporto até a sede do clube”, disse Robert Junior, 23 anos.

Quem também estava lá era Gabryel Henrique, de 9 anos. Acompanhado pelo pai Edimar Nogueira de Oliveira, o garoto também está cheio de esperança. "Vai fazer muitos gols. Vai arrebentar e fazer muitos gols pra nós”, comentou.

Enquanto alguns torcedores aguardavam do lado de fora da entrada para os hangares, outros esperavam dentro das dependências do terminal. É que o Cruzeiro realizou uma ação com sócios, que chegaram à Pampulha no ônibus da própria Raposa.

Conselho gestor

Membros do Conselho Gestor celeste também compareceram para recepcionar o jogador. “Viemos buscar o reforço”, limitou-se a dizer o interlocutor do conselho no departamento de futebol, Carlos Ferreira.

Além dele, o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, esteve no aeroporto. Alexandre Faria, também membro do Conselho Gestor, foi outro que compareceu.