O garoto Maurício, de apenas 17 anos, deverá ser a novidade na lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo deste sábado (08) contra o Corinthians, no Mineirão. O meia-atacante estava na Granja Comary integrando os treinos da Seleção Brasileira, que se prepara para a Copa América.

“Tive uma experiência muito boa com a Seleção Brasileira. Foi minha primeira oportunidade, ainda mais pelo profissional, pude absorver muita coisa boa, tive muita conversa com grandes jogadores, foram muito humildes comigo, me ajudaram em muitas partes do treino com algumas dicas”, disse Maurício.

“Agora estou em uma nova etapa, estive na base como aprendizado, por pouco não conquistamos o título da Copa do Brasil sub-20, e agora pelo profissional espero estar à disposição para ajudar da melhor maneira possível”, complementou.

Com velocidade e boa chegada na área, Maurício chegou ao Cruzeiro em setembro do ano passado. O jogador foi um dos destaque do Cruzeiro na Copa São Paulo e na Copa do Brasil Sub-20 deste ano.



Outras promessas:

O zagueiro Cacá, o lateral-direito Weverton, o volante Ederson e o atacante Popó também vivem a expectativa de serem relacionados para o confronto deste sábado. Os três atletas também tiveram destaque na Copa do Brasil Sub-20.