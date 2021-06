O Cruzeiro trouxe novidades para os dois próximos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes fora dos planos da diretoria, o volante Ariel Cabral apareceu dentre os escolhidos do técnico Mozart Santos para as partidas contra a Ponte Preta e Operário, respectivamente. Outra presença é a do meia Giovanni. O retorno do jogador, que estava emprestado ao Avaí, foi um pedido do novo treinador celeste. O atleta é mais um a ganhar oportunidades na Toca da Raposa II após ter ficado fora dos planos.

Desde que voltou do Goiás, Ariel Cabral vinha treinando separado por não fazer parte dos planos da comissão técnica de Felipe Conceição. O volante tem contrato até o fim do ano e, em recente entrevista à TV Globo, o presidente Sergio Santos Rodrigues chegou a falar em um possível novo empréstimo do atleta.

Sob o comando de Mozart, o meia Marcinho foi outro jogador a reaparecer. Foi dele o gol do empate contra o Goiás na rodada passada, após quase ter se transferido para o CSA. Quem também voltou a ter oportunidades foi o zagueiro Eduardo Brock, que jogou ao lado de Ramon na partida passada, e é cotado para ser titular, novamente, contra a Ponte.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Vitor Eudes

Laterais: Joseph, Matheus Pereira

Zagueiros: Ramon, Eduardo Brock, Paulo e Weverton

Volantes: Rômulo, Adriano, Ariel Cabral, Flávio, Matheus Barbosa e Jadson

Meias: Marcinho, Giovanni

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis e Stênio