O duelo entre Ponte Preta e Cruzeiro, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro mostra um cenário de similaridades entre as duas equipes. Tanto a Macaca quanto a Raposa possuem apenas um empate nos três primeiros jogos da competição e estão com técnicos novos para a sequência da disputa. Até mesmo por isso, ambas as equipes devem sofrer modificações que passam pela opção técnica.

Fora de campo, o Cruzeiro segue passando por mudanças. O questionado Deivid, que ocupava o cargo de diretor técnico da equipe, deixou a função na tarde dessa terça-feira (15). Os bastidores do clube seguem nos holofotes, com intensos protestos da torcida contra a diretoria, salários atrasados e risco de punição na Fifa nas próximas semanas.

Para o jogo, o Cruzeiro tem novidades na lista de convocados. O volante Ariel Cabral e o meia Giovanni viajaram para Campinas. No meio-campo, Marcinho tem chances de começar entre os titulares. Ele foi o autor do gol de empate na partida contra o Goiás no fim de semana após quase ter deixado o Cruzeiro por não fazer parte dos planos da antiga comissão técnica. Cáceres, com Covid-19, segue fora.

Já a Ponte Preta tem desfalques e modificações que podem ocorrer também por opção de Gilson Kleina. Três recém-contratados tiveram os nomes publicados a tempo no BID: os zagueiros Fábio Sanches e Cleylton e o atacante Rodrigão. Desses, Sanchez deve estrear na zaga na vaga de Ruan Renato. O lateral-esquerdo Rafael Santos, que pertence ao Cruzeiro, fica fora por questão contratual. Jean Carlos, formado na base, é cotado para ser o substituto. De última hora, o atacante Niltinho foi liberado para resolver questões particulares e também é desfalque. Lesionado, Leo Naldi também está fora.

O jogo contra o Cruzeiro é considerado crucial para equipe não só pelo objetivo da primeira vitória na Série B. A partida antecede o dérbi contra o Guarani e uma derrota para o rival pode deixar o clina na equipe ainda mais tenso em relação à pressão.

A FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA

Ygor Vinhas; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato (Fabio Sanches) e Jean Carlos (Kevin); Dawhan, Locatelli, Camilo e Renatinho; Moisés e João Veras (Renatinho ou Paulo Sérgio).

Técnico: Gilson Kleina

CRUZEIRO

Fábio; Joseph, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira; Flavio, Rômulo, Rafael Sobis (Marcinho ou Giovanni); Airton, Bruno José e Guilherme Bissoli.

Técnico: Mozart Santos

DATA: 16 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Moisés Lucarelli

CIDADE: Campinas (SP)

MOTIVO: 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gomes do Amaral, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Andrea da Silva Bitencourt, todos do Rio Grande do Sul.

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e Sportv