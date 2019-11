O técnico Abel Braga escalou o Cruzeiro para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 19h, no Mineirão, com duas mudanças em relação ao jogo contra o Botafogo, na última quinta-feira (31), no Engenhão.



Sem o zagueiro Fabrício Bruno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Léo volta ao time titular depois de se recuperar de uma lesão na clavícula. Sua última partida foi em 14 de setembro, pela 19ª rodada, quando o Cruzeiro, ainda comandado por Rogério Ceni, foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras, em São Paulo, na rodada final do turno do Brasileirão.



Na lateral esquerda, Egídio será substituído por Dodô, que volta a jogar como titular depois de quase dois meses. A última vez que o atleta de 27 anos começou jogando aconteceu na derrota para o Grêmio por 4 a 1, no Independência, no dia 8 de setembro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Confira a escalação:



Com 32 pontos, o objetivo do time celeste é se afastar ainda mais da zona da degola e ultrapassar o Ceará, que foi derrotado pelo Palmeiras, também neste sábado, no Allianz Parque, em São Paulo. Além disso, se vencer o Bahia e o Botafogo não derrotar o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, em partida que também será disputada às 19h, o Cruzeiro pode saltar da 16ª para a 14ª colocação.



Em caso de derrota, a Raposa tem que torcer para o CSA não vencer o Athletico-PR, em Curitiba.

Escalação do Bahia



Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, João Pedro e Marco Antônio; Arthur e Elber; Fernandão. Técnico: Róger Machado.