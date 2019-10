Insatisfeita com o momento do Cruzeiro, a torcida celeste voltou a protestar contra o presidente do clube, Wagner Pires de Sá. Faixas e xingamentos foram direcionados ao mandatário, que estava em um dos camaorotes do Mineirão no confronto contra o Fluminense, nesta quarta-feira. Uma das faixas pedia a saída do dirigente: "Fora Wagner! Cruzeiro é do Povo".



Durante o intervalo do jogo, cerca de 15 torcedores se aproximaram do camarote do presidente para continuar com as cobranças.



Faixa polêmica



Na partida contra o Internacional, no último sábado, no setor de camarotes, dois torcedores tentaram abrir uma faixa pedindo a saída de Wagner Pires de Sá e foram impedidos pelos seguranças do Mineirão.

De acordo com o relato de um torcedor, alguns seguranças tentaram confiscar a faixa, mas não conseguiram.