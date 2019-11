Foi um "chutaço" de fora da área. O golaço de Sassá contra o Bahia, que definiu o empate em 1 a 1, no jogo deste domingo (3), no Mineirão, reacende a esperança de dias melhores do ataque do Cruzeiro na temporada.

Um atacante do Cruzeiro não marcava gol com a bola rolando há 14 jogos - o último havia sido feito por Fred, contra o CSA, em Maceió, no empate em 1 a 1, no dia 25 de agosto, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próprio camisa 9 marcou três vez após a partida contra os alagoanos, mas em cobranças de pênaltis - diante do Grêmio, Internacional e Corinthians. David, Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel e Ezequiel foram alguns atacantes que passaram em branco.

Para Sassá, a ausência de gols não é por falta de treinamentos, mas por falta de sorte muitas vezes. "A gente trabalha bastante. O Fred, o David, o Marquinhos que vem jogando, mas a bola teima em não entrar", destacou.

Para o duelo com o Athletico-PR, quarta-feira (6), na Arena da Baixada, Abel Braga já garantiu que "não vai inventar" e promoverá a entrada de Sassá no lugar de Fred, suspenso. O último jogo do atacante como titular aconteceu no empate sem gols com o Fluminense, no dia 10 de setembro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Sassá fez 32 jogos na temporada, sendo apenas nove como titular, e marcou seis gols.