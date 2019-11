Foi mais um show de horrores para os cruzeirenses. Tinha tudo para ser uma rodada perfeita para a Raposa, já que os concorrentes ao rebaixamento tropeçaram. O problema é que o próprio time celeste não se ajudou e ficou apenas no empate sem gols com o lanterna Avaí, nesta segunda-feira (18), no Mineirão.



Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 36 pontos e deixou a zona de rebaixamento - ocupa a 16ª posição. Mas isso não foi o suficiente para satisfazer os mais de 20 mil torcedores que foram ao Gigante da Pampulha e viram mais uma atuação pífia da equipe.



O jogo



O primeiro tempo foi o "mais do mesmo". Um filme repetido dos últimos jogos. O Cruzeiro tentou pressionar nos primeiros minutos, mas perdeu intensidade no decorrer da etapa inicial. Com um ataque de pouca mobilidade, a Raposa pouco assustou o goleiro Vladimir.



O cenário foi o mesmo no segundo tempo. O time celeste tentava atacar de forma desordenada e não criava chances. Insatisfeita, a torcida protestou com vaias e pedidos de "raça".



A partida se arrastou e o placar não saiu do 0 a 0.

CRUZEIRO 0 X 0 AVAÍ

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Arbitragem: Diego Pombo Lopez (BA), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Público: 21.217

Renda: R$ 285.904,50

Cartões amarelos: Thiago Neves e Pedro Rocha (Cruzeiro); Igor Fernandes e Vinicius Araújo (Avaí)

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique e Éderson (Robinho); Thiago Neves, Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha) e David (Fred); Sassá

Técnico: Abel Braga

AVAÍ

Vladimir; Lourenço, Eduardo Kunde, Marquinhos e Igor Fernandes; Luanderson, Pedro Castro, Richard Franco e Luan Pereira (Matheus Barbosa); Caio Paulista e Vinicius Araújo