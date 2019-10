Preocupação pelo péssimo momento vivido no Brasileirão, revolta com a atuação da arbitragem nos últimos jogos e um pingo de esperança na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Esse misto de sentimentos imperou na entrevista coletiva do volante Éderson, na tarde desta segunda-feira (14), na Toca II.

Em um dos momentos mais emblemáticos, ele ressaltou que não quer "manchar" sua trajetória no futebol, iniciada há pouco tempo. "Nem a história do clube. Eu, que estou começando agora, não quero ter isso (rebaixamento) no meu currículo, nem agora, nem no futuro. Esperamos contar com o torcedor nesse momento", disse.

Apesar de salientar que o time está devendo dentro de campo, o volante acredita que a arbitragem vem prejudicando a Raposa. "Acho que principalmente nesses dois últimos jogos (contra Fluminense e Chapecoense). Mas não podemos ficar pensando nisso", sintetizou.

Com relação ao duelo desta quarta (16), diante do São Paulo, no Mineirão, foi enfático. "O Abel já fez todo mundo ir para o lado dele. O que podemos fazer é nos impor na nossa casa, correr e lutar. Não temos outra alternativa. Vamos correr para isso. Faremos tudo que pudermos dentro de campo", afirmou.

O Cruzeiro ocupa o 18º lugar no Brasileiro, com 22 pontos, quatro a menos que o Ceará, primeiro clube fora da zona da degola.