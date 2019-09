O Cruzeiro vive a expectativa de chegar à decisão da Copa do Brasil pela terceira vez consecutiva. Depois de perder o primeiro jogo para o Internacional por 1 a 0, no Mineirão, a Raposa precisa vencer por dois gols, no Beira-Rio, nesta quarta-feira, às 21h30, para avançar à final. Uma vitória pela mesma diferença leva o duelo para os pênaltis.



A proximidade de chegar em uma decisão de campeonato nacional foi um dos motivos que pesou para Rogério Ceni desembarcar na Toca da Raposa. Antes do confronto contra o colorado, o treinador comandou o Cruzeiro em três partidas pelo Brasileirão, e conseguiu sete pontos em nove disputados – 2 a 0 contra o Santos, empate em 1 a 1 com o CSA e 1 a 0 sobre o Vasco.



O astral cruzeirense mudou e a confiança para reverter o placar aumentou. O duelo contra o Inter é tão importante que Rogério Ceni solicitou que o elenco adiantasse a viagem para Porto Alegre. Geralmente, as equipes viajam um dia antes do confronto. Mas o Cruzeiro desembarcará na capital gaúcha já no fim da tarde desta segunda-feira (2).



“Nós estamos nos preparando para ir mais cedo para Porto Alegre. Recuperar os jogadores, ter um dia a mais de descanso, de trabalho, tentar desenvolver alguma coisa da parte tática. Nesta segunda, a maioria que jogou não tem condições de fazer um trabalho mais forte. Vai fazer um trabalho de recuperação. E lá a gente pode descansar juntos, mais próximos”, explicou Ceni.



Mesmo confiante em classificação para a final, o treinador admitiu que o Inter é o favorito para o confronto desta quarta-feira. “Um jogo difícil, bem complicado, mas não temos que carregar peso nenhum. Muito pelo contrário. Temos que ir para lá solto, tentar por a bola no chão, jogar o jogo e aí tentar uma vitória. É difícil? É. Impossível? Não”, destacou.



Antes da viagem para Porto Alegre, o elenco cruzeirense ainda realizará um treino na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II. Os titulares contra o Vasco deverão fazer trabalho regenerativo na academia.