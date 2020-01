O jovem Rafael Santos, de 21 anos, e Marcelo Hermes, de 25, são os nomes, neste momento, que disputam a titularidade na lateral esquerda do Cruzeiro. O espaço foi aberto depois das saídas de Egídio e Dodô, que eram as principais opções no setor na temporada passada.

Rafael Santos chegou à Raposa em 2018 para compor o time Sub-20. Foram apenas três partidas pela equipe principal – derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário, em 2018; empate com o Bahia em 0 a 0, em Salvador, no ano passado; e revés por 1 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo, também na última temporada.



No jogo contra o Verdão, inclusive, o lateral foi a grande novidade na escalação de Rogério Ceni, que vetou Egídio e Dodôno compromisso válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Rafael Santos não comprometeu e foi substituído aos 26 minutos da etapa final depois de sentir cãibra.



Marcelo Hermes é mais rodado. O jogador, que estava emprestado ao Goiás na última temporada, volta ao Cruzeiro para tentar conseguir uma sequência maior de jogos. O atleta ainda precisa acertar detalhes sobre questão salarial para concretizar a continuidade na Raposa.



Revelado pelo Grêmio em 2015, Hermes se transferiu para o Benfica em 2016, mas fez apenas uma partida no time principal da equipe portuguesa. Sem muitas oportunidades na Europa, o jogador chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2018 para ser a sombra de Egídio. Mas o lateral não conseguiu emendar grandes jogos e fez apenas 15 atuações com a camisa celeste.