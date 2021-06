O ex-técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição, utilizou as redes sociais para agradecer a oportunidade de trabalhar no clube e se despedir da torcida. No texto, Conceição reforçou a ideia de tentar fazer com que o Cruzeiro tivesse um padrão de jogo condizente com a sua história.

No entanto, o treinador se disse surpreso com obstáculos e influência de outras partes do clube. “Sem autonomia para colocar em prática uma reformulação ainda mais profunda, nosso trabalho não teve uma base para se desenvolver como gostaríamos’, disse em trecho da publicação.

Confira o texto na íntegra.

Gostaria de agradecer a oportunidade de trabalhar em um clube gigante como o Cruzeiro. Foram praticamente quatro meses de um intenso trabalho, onde buscamos construir e implementar um padrão de jogo protagonista, condizente com a história do clube.



Não tenho dúvida que esse trabalho, com autonomia, traria um grande benefício ao clube a longo prazo. Desde o início respeitamos o momento financeiro delicado do clube, procurando montar um grupo compatível com o orçamento. Ao mesmo tempo permitindo que jovens tivessem espaço para o seu desenvolvimento no profissional.



Nos surpreendeu, porém, o tamanho da influência e obstáculos que nos trariam outras partes do clube nesse processo de reconstrução. Sem autonomia para colocar em prática uma reformulação ainda mais profunda, nosso trabalho não teve uma base para se desenvolver como gostaríamos.



Depois de viver intensamente cada dia no Cruzeiro, torço ainda mais para que a instituição consiga se estruturar e equilibrar nas suas questões políticas e financeiras e que o clube possa voltar ao lugar que merece.



À torcida o meu grande abraço!