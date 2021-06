O Cruzeiro tem acelerado o processo de contratações - de acordo com o que a comissão técnica entende ser essencial para reforçar a equipe para a sequência da Série B. Após oficializar as chegadas do atacante Wellington Nem, do lateral direito Norberto e confirmar as negociações com o atacante Keké e o lateral esquerdo Jean Victor, o clube mira outras duas posições: zaga e ataque.

Segundo informações da Rádio Itatiaia, o zagueiro Rhodolfo, que jogou a temporada passada pelo Coritiba, está perto de fechar com a Raposa. O jogador, de 34 anos, está livre no mercado após o término do vínculo com a equipe paranaense. Ele também tem passagens por Grêmio, Flamengo e São Paulo.

Outro possível nome que deve chegar ao Cruzeiro é o do atacante Leandro Carvalho. O atleta está emprestado pelo Ceará ao América, mas não deve permanecer no CT Lanna Drummond. O jogador teve um desentendimento com o então técnico Lisca e, desde essa época, não foi mais relacionado. A informação inicial da transferência do jogador para a Raposa foi trazida pelo jornal O Povo, do Ceará.

Como de praxe, o Cruzeiro não comenta negociações em andamento.