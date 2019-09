Uma manhã para o cruzeirense esquecer no Independência. Com muitos erros de passes, apatia e nervosismo, o Cruzeiro foi goleado pelo Grêmio por 4 a 1 e aumentou a crise que parece interminável.



A torcida, revoltada com o momento, vaiou e chamou o time de “sem vergonha”. Com a derrota, a equipe celeste permanece na 16ª colocação com 18 pontos.

Torcida celeste faz protesto após nova derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro https://t.co/O8XHZli1NR pic.twitter.com/OCwU6mo4f6 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 8, 2019



O jogo



A partida começou com o Cruzeiro criando as melhores chances. Fred, de cabeça, aos sete minutos, obrigou Paulo Victor a fazer grande defesa. Thiago Neves também quase marcou em cobrança de falta.



Mas o nervosismo cruzeirense era visível em campo. Os erros de passes culminavam em contra-ataques gremistas. Em um desses contragolpes, aos 18 minutos, o ex atleticano Diego Tardelli aproveitou cruzamento rasteiro de Rafael Galhardo e, de letra, abriu o placar para o Tricolor.



A pressão das arquibancadas aumentava. Depois de erro de Thiago Neves no meio de campo, Alisson fez valer a “Lei do ex” e, aos 27 minutos, fez o segundo gol gremista em um chute cruzado. As vaias dos cruzeirenses se direcionaram para Thiago Neves e para David, que foi sacado do time para a entrada de Pedro Rocha.



Na sequência, aos trancos e barrancos, a arbitragem marcou pênalti de Michel em Henrique. Fred marcou em cobrança no canto esquerdo – a bola ainda resvalou em Paulo Vitor e na trave.



Segundo tempo

O Cruzeiro voltou com os mesmos problemas para o segundo tempo. Jogadores dispersos e errando muitos passes. O Grêmio, com muita mobilidade no setor ofensivo, continuou apostando nos contra-ataques. Aos 19 minutos, Everton driblou Cacá e finalizou no ângulo esquerdo de Fábio.



Rogério Ceni promoveu a estreia de Ezequiel, que entrou no lugar do vaiado Thiago Neves. Nas arquibancadas, gritos de “time sem vergonha”. Enquanto isso, o time gaúcho aproveitava. Cebolinha, novamente com muita facilidade, marcou o quarto e último gol da goleada.

A torcida não perdoou e vaiou muito a apatia cruzeirense em campo.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 4 Grêmio

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Independência

Arbitragem: Rafael Nunes, auxiliado por Helton Nunes e Éder Alexandre (todos de Santa Catarina).

VAR: Rodrigo d’Alonso Ferreira (SC)

Gols: Diego Tardelli, Alisson e Everton, duas vezes (Grêmio); Fred (Cruzeiro)

Cartões amarelos: David e Henrique (Cruzeiro); Alisson (Grêmio)



CRUZEIRO:

Fábio; Edilson, Cacá, Leo e Dodô; Henrique, Robinho; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves (Ezequiel), David (Pedro Rocha); Fred. Técnico: Rogério Ceni



GRÊMIO:

Paulo Victor; Rafael Galhardo, Geromel (David Braz), Kannemann e Cortez; Michel (Luan) e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Tardelli (Pepê). Técnico: Renato Gaúcho