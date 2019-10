“Nunca passei por isso. Já tive momentos de pressão na minha carreira, mas o que eu estou passando agora, não”. A frase é de um dos jogadores mais experientes do Cruzeiro. Thiago Neves, que já foi chamado de decisivo, virou alvo de protestos da torcida.



Em um cenário turbulento, cercado de crises técnica, econômica e política, o armador é um dos atletas mais criticados pelos cruzeirenses. O camisa 10 desabafou nesta terça-feira (15), na Toca da Raposa II.

Apontado como algoz da demissão de Rogério Ceni, Thiago Neves considera as críticas injustas. “Incomoda muitas coisas que eu estou vendo. Estão me culpando da demissão do Rogério. Coisa que não fiz ou faço isso. Ele mesmo cometeu os seus erros. Eu cometi os meus também. Fui humilde em pedir desculpa para ele na sala dele. Me incomoda o torcedor colocando essa culpa em mim, principalmente no momento que a gente vem passando. Vou pedir para pararem porque a culpa não foi só minha”, destacou Thiago Neves.



Durante a entrevista, o camisa 10 foi questionado também sobre sua questão física. O jogador preferiu mencionar sua importância nas conquistas recentes e que está se entregando na marcação.

"Da mesma forma que fui decisivo nos títulos, nas vitórias, em jogos importantes, acho que preciso ser decisivo nessa fase complicada que estamos passando para levantar o Cruzeiro, tirar o clube dessa situação. O time não merece pelo elenco que tem, por tudo que passou nos últimos dois anos. Então você pode ter certeza, estou me doando, me entregando. Meus números provam isso a cada jogo. Às vezes, você abre mão de ser o jogador decisivo, de fazer jogadas, para ser um jogador mais de marcação, como fui agora contra a Chapecoense. Eu quero ajudar, tenho corrido de 11 a 12 km por jogo, me empenhando, correndo por jogadores que estão cansados. Estou abrindo mão da parte técnica para botar um pouco mais de raça e vontade para que a gente consiga as vitórias que estamos precisando”, disse.

Segundo Thiago Neves, a confiança do grupo ficou abalada depois dos últimos resultados negativos. Após ceder o empate para a Chapecoense no último lance do jogo, no domingo (13), em Santa Catarina, o armador revelou que quatro jogadores choraram no vestiário. Para o camisa 10, a falta de confiança tem deixado os atletas ansiosos em campo. Até mesmo experientes, como o atacante Fred, tem sentido a pressão.



“A gente tem que ser mais tranquilo. No jogo da Chape, teve algumas jogadas, com o David, até com o Fred, que é um cara tranquilo, mas a bola esttá queimando no pé dele perto do gol", completou.



Nesta quarta-feira (16), às 21h, no Mineirão, contra o São Paulo, o Cruzeiro terá mais uma chance para buscar a reabilitação. Com apenas 22 pontos, na 18ª colocação, o rebaixamento inédito é uma realidade cada vez mais próxima do clube. Mesmo assim, Thiago Neves garante que “não se fala em rebaixamento no Cruzeiro. Nunca aconteceu e espero que não aconteça desta vez”.