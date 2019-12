O Cruzeiro confirmou oficialmente nesta sexta-feira (20) as renúncias do presidente Wagner Pires de Sá e do seu vice-presidente Hermínio Lemos. Mas, segundo a assessoria, o segundo vice-presidente do clube Ronaldo Granata é um obstáculo para a tentativa reconstrução do clube.

De acordo com o Cuzeiro, Granata tem retardado o projeto cruzeirense que será admnistrado por um conselho gestor.

Aguarde mais informações!