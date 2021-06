O Cruzeiro confirmou, na tarde desta quarta-feira (23), a chegada de mais um jogador para a sequência da Série B. O lateral direito Norberto, de 30 anos, assinou com o clube celeste até dezembro deste ano. O jogador veio do CSA, onde trabalhou com o diretor de futebol Rodrigo Pastana e com o técnico Mozart Santos.

Com a oficialização de Norberto, o Cruzeiro chega a 13 contratações para a temporada de 2021. A diretoria ainda busca outros nomes para o elenco.

Norberto foi atleta das categorias de base do Cruzeiro entre os anos de 2008 e 2009, quando defendeu o sub-20 do clube. O atleta tem passagens por América-RN, Coritiba, Vitória e América, com o qual foi campeão da Série B em 2017.