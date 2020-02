O Cruzeiro confirmou neste sábado (15) a compra de 70% dos direitos econômicos e os direitos federativos do atacante Thiago, que estava emprestado pelo Verê-PR. O contrato com o jogador de 18 anos será até dezembro de 2023.



Promovido para o time profissional neste ano, Thiago marcou o primeiro gol celeste na temporada, na vitória sobre o Boa Esporte por 2 a 0, no Mineirão, pelo Estadual. Mas, no mesmo jogo, o centroavante teve uma lesão muscular e ficou fora das outras quatro partidas realizadas em 2020.



Recuperado da lesão, o atacante já foi liberado do departamento médico e está na fase de preparação física.

Ficha técnica:

Nome completo: Igor Thiago Nascimento Rodrigues

Data de nascimento: 26/06/2001

Naturalidade: Gama-DF

Posição: atacante

Altura: 1,88m

Clubes: Verê-PR (2018) e Cruzeiro (desde 2019)