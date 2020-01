O Cruzeiro venceu o Sport por 1 a 0, neste domingo (8), na Arena Barueri, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol celeste foi marcado por Gustavo Liberato, aos 14 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro do time pernambucano.



A Raposa tem 100% de aproveitamento depois de vencer as quatro partidas na competição. Na fase de grupos, o Cruzeiro também já havia derrotado o Trindade (1 a 0), o Sergipe (3 a 0) e o Oeste (3 a 1).

O adversário do time celeste na terceira fase saíra do confronto entre Desportiva Paraense e Oeste, que se enfrentam neste domingo.