O Cruzeiro celebra nesta quinta-feira (2) o aniversário de 99 anos no pior momento de sua história. O rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e uma dívida aproximada de R$ 700 milhões trazem mudanças profundas na estrutura do clube.



Apesar da pressa pela reestruturação, o time estrelado comemora o aniversário em suas redes sociais. Neste ano, além de celebrar grandes jogadores que vestiram a camisa do azul e as conquistas marcantes, o clube fez questão de enfatizar um recomeço, uma espécie de novo ciclo.



“Uma nuvem pesada tira o meu brilho de outrora”, “O Gigante também chora”, “Minha luz nunca será apagada” foram algumas frases de impacto citadas no texto narrado pelo radialista Alberto Rodrigues, da Rádio Itatiaia.

Aniversário é um momento de celebração. Mas, também, o da certeza de um início de um novo ciclo.



Temos uma história de glórias, que nos enche de orgulho e de força para superarmos o momento de adversidade.



As nuvens pesadas irão passar. O nosso brilho, não!#Cruzeiro99Anos pic.twitter.com/2HUhlVwyhq — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 2, 2020

Missa

A tradicional missa em ação de graças será celebrada nesta terça-feira, às 19h15, desta vez na Igreja São Sebastião, na Rua Paracatu, 466, no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte.