O Cruzeiro divulgou os 22 relacionados para a estreia no Campeonato Mineiro, contra o Boa Esporte, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. Considerado titular no começo dos trabalhos no ano, o atacante Vinicius Popó, com uma inflamação no pé direito, é a principal ausência na lista.

O provável substituto é Judivan, que marcou o gol da vitória no jogo-treino contra o Guarani de Divinópolis, no último sábado (18), na Toca da Raposa II. O jogador retorna ao Cruzeiro depois de uma série de empréstimos. No ano passado, vestiu as camisas do Tombense e Paraná.

Dos 22 relacionados, 17 atletas foram revelados pelo clube. As exceções são o goleiro Fábio, os zagueiros Léo e Manoel e o armador Rodriguinho. A média de idade dos atletas da lista é de apenas 22 anos.

A tendência é que o Cruzeiro seja escalado para enfrentar o boa com a seguinte escalação: Fábio; Edilson, Cacá, Leo e Rafael Santos; Adriano e Edu; Maurício, Rodriguinho e Welinton; Judivan.

Lista de relacionados

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Edilson, Weverton, Rafael Santos e Matheus Pereira.

Zagueiros: Léo, Manoel, Cacá e Edu.

Meio-campistas: Adriano, Pedro Bicalho, Guilherme Liberato, Jadsom, Maurício, Rodriguinho e Marco Antônio.

Atacantes: Caio, Judivan, Alexandre Jesus, Welinton e Thiago.