Começou nesta segunda-feira (4) para torcida do Cruzeiro a venda de ingressos para o clássico contra o Atlético, domingo (10), às 16h, no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sócios 5 Estrelas já podem adquirir os bilhetes, que custam entre R$12 e R$100.



Já a comercialização através da venda online no ingresso.cruzeiro.com.br se inicia às 10h da quarta-feira (6), enquanto as bilheterias do Barro Preto e do Gigante da Pampulha abrem na sexta-feira (8), mediante disponibilidade.



Os ingressos estão disponíveis no site www.socio5estrelas.com.br e no CruzeiroApp, que pode ser baixado gratuitamente.



JANELA DE PRIORIDADES E INGRESSOS EXTRAS DISPONÍVEIS



Cruzeiro Bronze / Prata / Ouro / Tradição e Cruzeiro Eficiente:

- Segunda-feira (04/11), de 16h até terça-feira (05/11) às 10h.

- Essas categorias poderão adquirir dois ingressos extras com 60% de desconto e o terceiro com o preço cheio.



Cruzeiro Eterno:

- Terça-feira (05/11), de 10h até terça-feira (05/11) às 20h.

- Além do ingresso com 60% de desconto, os sócios desta categoria poderão adquirir outros dois bilhetes com preços cheios.



Cruzeiro Sempre:

- Terça-feira (05/11), de 20h até quarta-feira (06/11) às 10h.

- Além do ingresso com 30% de desconto, os sócios desta categoria poderão adquirir outros dois tickets com preços cheios.



Venda Online (ingresso.cruzeiro.com.br):

- A partir das 10h de quarta-feira (06/11) até seis horas antes do início da partida – exclusivamente para a torcida do Cruzeiro.

*OS INGRESSOS EXTRAS DEVERÃO SER ADQUIRIDOS PARA O MESMO SETOR DO TITULAR.

VALORES DOS INGRESSOS:

Amarelo Inferior: R$ 30 (Cativo Extra: R$ 12 / Cruzeiro Eterno: R$ 12 / Cruzeiro Sempre: R$ 21)

Laranja Inferior: R$ 30 (Cruzeiro Eterno: R$ 12 / Cruzeiro Sempre: R$ 21)

Vermelho Inferior: R$ 40 (Cruzeiro Eterno: R$ 16 / Cruzeiro Sempre: R$ 28)

Amarelo Superior: R$ 50 (Cativo Extra: R$ 20 / Cruzeiro Eterno: R$ 20 / Cruzeiro Sempre: R$ 35)

Laranja Superior: R$ 50 (Cruzeiro Eterno: R$ 20 / Cruzeiro Sempre: R$ 35)

Vermelho Superior: R$ 60 (Cativo Extra: R$ 24 / Cruzeiro Eterno: R$ 24 / Cruzeiro Sempre: R$ 42)

Roxo Superior: R$ 100 (Cativo Extra: R$ 40 / Cruzeiro Eterno: R$ 40 / Cruzeiro Sempre: R$ 70)

Visitante: R$ 100 (Roxo), R$ 50 (Laranja Superior) e R$ 30 (Laranja Inferior)



BILHETERIAS:

- Ginásio do Barro Preto (Rua Ouro Preto, s/n – em frente ao Fórum):

Sexta-feira (08/11): 10h às 18h

Sábado (09/11): 10h às 17h

- Bilheteria Sul do Mineirão:

Sexta-feira (08/11): 10h às 18h

Sábado (09/11): 10h às 17h

Domingo (10/11): 10h até o final do intervalo do jogo