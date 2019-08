A partida entre Cruzeiro e Vasco, neste domingo, às 19h, no Mineirão, marca mais um reencontro entre a Raposa e Vanderlei Luxemburgo, um dos principais técnicos da história celeste.



O treinador entrou para o hall de grandes treinadores do clube depois da conquista da Tríplice Coroa em 2003. Mesmo sem repetir o mesmo sucesso no retorno em 2015, Luxa tem o nome cravado de maneira positiva no Cruzeiro.



Após o ano histórico de 2003, o comandante enfrentou o time celeste em várias oportunidades por sete clubes diferentes. E o histórico apresenta dificuldades da Raposa quando encontra o ex-treinador do clube. O jogo de domingo marca o primeiro duelo entre Cruzeiro e Luxa comandando o Vasco.



Em 21 jogos disputados após o ano da Tríplice Coroa, Luxemburgo levou a melhor em 13 oportunidades enquanto o time celeste venceu seis vezes. Aconteceram ainda dois empates. No entanto, uma das vitórias do time azul, em 2006, contra o Santos por 1 a 0, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, não foi o suficiente para o torcedor cruzeirense ficar feliz, já que a Raposa foi eliminada nos pênaltis.



O Peixe, aliás, é o clube pelo qual Luxemburgo enfrentou mais vezes o Cruzeiro após 2003. O único triunfo foi mesmo o duelo pela Sul-Americana. Os outros seis confrontos terminaram com quatro vitórias de Luxa e dois empates.



O lado positivo para o torcedor cruzeirense é que a Raposa levou a melhor nos dois últimos encontros contra Luxemburgo – 1 a 0 contra o Fluminense, em 2013, no Mineirão, e 2 a 0 contra o Sport, em 2017, também no Gigante da Pampulha.



Confira os confrontos entre Luxemburgo x Cruzeiro após 2003:



Santos:

29/8/2004 - Cruzeiro 4x4 Santos – Mineirão – Campeonato Brasileiro

17/8/2006 - Santos 2x0 Cruzeiro - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro

6/9/2006 - Santos 1x0 Cruzeiro - Pacaembu - Copa Sul-Americana

13/9/2006 - Cruzeiro 1x0 Santos - Mineirão - Copa Sul-Americana

*Cruzeiro eliminado nos pênaltis

19/11/2006 - Cruzeiro 1x1 Santos - Mineirão - Campeonato Brasileiro 2006

7/7/2007 - Santos 4x1 Cruzeiro - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro 2007

3/10/2007 - Cruzeiro 0x1 Santos - Mineirão - Campeonato Brasileiro 2007

Retrospecto: 7J – 4v de Luxemburgo, 1V do Cruzeiro e 2E

Palmeiras:

12/6/2008 - Palmeiras 5x2 Cruzeiro – Parque Antárctica - Campeonato Brasileiro

14/9/2008 - Cruzeiro 0x1 Palmeiras - Mineirão - Campeonato Brasileiro

14/6/2009 - Palmeiras 3x1 Cruzeiro – Parque Antárctica - Campeonato Brasileiro

Retrospecto: 3J – 3V de Luxemburgo

Atlético:

20/2/2010 - Atlético-MG 1x3 Cruzeiro - Mineirão- Campeonato Mineiro

1/8/2010 - Atlético-MG 0x1 Cruzeiro - Arena do Jacaré - Campeonato Brasileiro

Retrospecto: 2J – 2V do Cruzeiro

Flamengo:

28/11/2010 - Flamengo 1x2 Cruzeiro - Raulino de Oliveira - Campeonato Brasileiro

3/8/2011 - Cruzeiro 0x1 Flamengo - Arena do Jacaré - Campeonato Brasileiro

6/11/2011 - Flamengo 5x1 Cruzeiro - Engenhão - Campeonato Brasileiro

12/10/2014 - Flamengo 3x0 Cruzeiro - Maracanã - Campeonato Brasileiro

Retrospecto: 4J – 3V de Luxemburgo e 1V do Cruzeiro

Grêmio:

15/7/2012 Cruzeiro 1x3 Grêmio - Independência - Campeonato Brasileiro

6/10/2012 - Grêmio 2x1 Cruzeiro - Olímpico - Campeonato Brasileiro

Retrospecto: 2J – 2V de Luxemburgo

Fluminense:

31/7/2013 - Fluminense 1x0 Cruzeiro - Maracanã - Campeonato Brasileiro

16/10/2013 - Cruzeiro 1x0 Fluminense - Mineirão - Campeonato Brasileiro

Retrospecto: 2J – 1V de Luxemburgo e 1V do Cruzeiro

Sport:

20/8/2017 - Cruzeiro 2x0 Sport - Mineirão - Campeonato Brasileiro

Retrospecto: 1J – 1V do Cruzeiro

Retrospecto geral (depois de 2003):

13 vitórias de Luxemburgo

6 vitórias do Cruzeiro

2 empates

Gols marcados pelos times de Luxemburgo: 39

Gols marcados pelo Cruzeiro: 22