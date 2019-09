O Cruzeiro desmentiu a especulação de que Thiago Neves teria deixado o treino mais cedo e não jogaria contra o Palmeiras, neste sábado (14), às 19h, no Allianz Parque. Em nota, a assessoria da Raposa informou que ele viajará normalmente para São Paulo.



O clube também destacou que quem deixou a Toca da Raposa II antes do fim do treino foi o lateral-direito Edilson, que não será relacionado para o compromisso do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Orejuela será o titular contra o Palmeiras.

No domingo, após a goleada sofrida para o Grêmio por 4 a 1, no Independência, o técnico Rogério Ceni havia deixado claro que alguns jogadores fariam uma espécie de intertemporada. "Tenho jogadores que considero ótimos passadores, mas não estão conseguindo executar. Talvez seja a hora de mudar o sistema de jogo e preparar melhor durante 10, 12 ou 14 dias esses jogadores para que eles possam voltar e também serem mais úteis ao Cruzeiro”, destacou o treinador.

Na segunda-feira, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II, o diretor de futebol Marcelo Djian confirmou a intenção do técnico.

O Cruzeiro não divulga a lista de relacionados para os jogos.

Segue a nota da assessoria de imprensa do Cruzeiro

O Cruzeiro Esporte Clube esclarece que a relação de atletas convocados para a partida diante do Palmeiras não foi divulgada para a imprensa, prática de praxe do Clube.

No entanto, diante das notícias que criaram dúvidas a respeito da presença ou não de Thiago Neves na delegação, o Cruzeiro informa que ele viajará normalmente para São Paulo e não deixou a Toca da Raposa 2.

O equívoco se deveu à saída do carro de Thiago Neves do centro de treinamentos, no qual estava o lateral direito Edilson, que não viaja para São Paulo, acompanhado de seu motorista.