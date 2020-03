Os jogadores do Cruzeiro entraram em campo para o duelo com o Coimbra, neste domingo (15), no Independência, com uma faixa de alerta para o coronavírus. A mensagem - "Coronavírus: saiba como proteger você e sua família" - ficou aberta durante o hino nacional brasileiro, antes do jogo começar. Também por conta da doença, os jogadores dos dois times se cumprimentaram com o antebraço.

Com a pandemia do Covid-19, a Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu realizar os jogos da nona rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro e jogos do Módulo II (sexta rodada) sem a presença dos torcedores. Com isso, o duelo entre Cruzeiro e Coimbra é disputado com portões fechados.

Paralisação

Em função da ameaça do coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu, neste domingo, suspender, por prazo indeterminado, todas as competições nacionais. Os torneios sob a coordenação da CBF são Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

Com isso, a partida entre CRB e Cruzeiro, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, que seria disputada nesta quarta-feira (18), no estádio Rei Pelé, em Maceió, foi adiada.

As Federações Estaduais de futebol terão deliberações específicas, sendo respeitadas suas autonomias locais.

Números em Minas



O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesse sábado (14), contabilizava 386 casos da doença no Estado. Destes, 85 foram descartados, 297 estavam em investigação como suspeitos e quatro foram confirmados.



Os pacientes contaminados com o Covid-19 são três mulheres, de 47 anos, moradora de Divinópolis, de 38 anos, que vive em Ipatinga, e outra de 37 anos, de Patrocínio; e um homem de 65 anos, que reside em Juiz de Fora.



Um novo informe oficial deve ser divulgado pela pasta na segunda-feira (16).