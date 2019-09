A tensão para fugir do rebaixamento parece não ter fim para o Cruzeiro. A Raposa empatou sem gols contra o Ceará, no Castelão, e completou o quinto jogo seguido sem vitória, sendo quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time celeste chegou aos 19 pontos e dorme fora da zona de rebaixamento, mas depende de tropeços de CSA, Fluminense e Avaí, que jogam nesta quinta-feira, para não voltar ao setor da degola.



O jogo:



Foi um jogo de dois tempos distintos. O Cruzeiro começou a partida dominando as ações. Pedro Rocha deu trabalho com boa movimentação, mas desperdiçou duas chances claras de gol. Aos 24 minutos, o atacante sentiu dores na perna esquerda e foi substituído por Fred.



Mesmo com a alteração, a Raposa continuou envolvendo o Ceará. Aos 26, Ederson fez bela jogada individual e obrigou Diogo Silva a fazer grande defesa. Marquinhos Gabriel, em chute de fora da área, também quase abriu o placar.

O time cearense só levou perigo nos minutos finais da etapa inicial, mas Fábio apareceu bem em chute de Bergson e no cabeceio de Thiago Galhardo.



O segundo tempo começou morno. Perdido em campo, o Cruzeiro mostrava dificuldade na criação. A ausência de lucidez ficou ainda maior depois que Robinho foi substituído por Ezequiel.

Enquanto isso, o Ceará dava sinais de evolução com as entradas de Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso. Fábio, a trave, a sorte e incompetência dos atacantes do time alvinegro evitaram que o time celeste saísse com a derrota.

Ficha do jogo



Ceará 0 x 0 Cruzeiro



Motivo: 21ª rodada do Campeonao Brasileiro



Local: Castelão (Fortaleza – CE)



Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Helton Nunes e Éder Alexandre, todos catarinenses

VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Fabrício Bruno e Fred (Cruzeiro); Leandro Carvalho e Samuel Xavier (Ceará)



Ceará

Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e Thiago Carleto; Fabinho; Leandro Carvalho (Wescley), Ricardinho, Felipe Baixola (Mateus Gonçalves) e Thiago Galhardo; Bergson (Felippe Cardoso). Técnico: Enderson Moreira



Cruzeiro

Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Ederson; Robinho (Ezequiel), Marquinhos Gabriel e David; Pedro Rocha (Fred). Técnico: Rogério Ceni