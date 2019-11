Um fator explica a posição do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro: o excesso de empates. Com o 0 a 0 com o Athletico-PR, nessa quarta-feira (6), na Arena da Baixada, a Raposa chegou ao 13º jogo com o placar em igualdade e se transformou na equipe que mais empatou na competição.

Este também é o recorde de empates do time celeste na era dos pontos corridos, iniciada em 2003. O segundo time neste ranking no Brasileirão deste ano é o Corinthians, que terminou sem vencer ou perder em 12 duelos.

Os números do técnico Abel Braga no Cruzeiro resumem o histórico de empates. O placar em igualdade aconteceu em seis dos dez jogos do treinador na Raposa. O comandante tem no retrospecto também três vitórias e um empate. Foi o suficiente para o time celeste sair da zona de rebaixamento, mas não para se afastar do perigo da degola.



Em busca de mais vitórias e menos empates, o Cruzeiro tem pela frente o clássico contra o Atlético, domingo (10), no Mineirão.



Os 13 empates do Cruzeiro no Brasileirão



2/6 – São Paulo 1 x 1 Cruzeiro – Pacaembu

8/6 – Cruzeiro 0 x 0 Corinthians – Mineirão

14/7 – Cruzeiro 0 x 0 Botafogo – Mineirão

20/7 – Bahia 0 x 0 Cruzeiro – Fonte Nova

11/8 – Avaí 2 x 2 Cruzeiro – Ressacada

25/8 – CSA 1 x 1 Cruzeiro – Rei Pelé

25/9 – Ceará 0 x 0 Cruzeiro – Castelão

5/10 – Cruzeiro 1 x 1 Internacional – Mineirão

9/10 – Cruzeiro 0 x 0 Fluminense – Mineirão

13/10 – Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro – Arena Condá

26/10 – Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza – Mineirão

3/11 – Cruzeiro 1 x 1 Bahia – Mineirão

6/11 – Athletico 0 x 0 Cruzeiro – Arena da Baixada

Número de empates do Cruzeiro na era dos pontos corridos

2003:7

2004: 8

2005: 9

2006: 11

2007: 6

2008: 4

2009: 8

2010: 9

2011: 10

2012: 7

2013: 7

2014: 8

2015: 10

2016: 9

2017: 12

2018: 11